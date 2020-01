Isola del Cantone (Genova) – Un grosso esemplare di lupo selvatico è stato travolto e ucciso sull’autostrada A7 Genova – Milano, nel tratto tra i caselli di Isola del Cantone e di Vignole Borbera. L’incidente è avvenuto la notte scorsa ma la particolarità dell’evento ha fatto scattare alcune verifiche.

La carcassa dell’animale – che conferma ancora una volta il ritorno di questo predatore nei boschi della Liguria – è stata recuperata per le verifiche del caso.

Anche il personale della vigilanza regionale ha verificato le condizioni della carcassa per raccogliere elementi utili all’identificazione dell’animale e per accertare che si tratti di un lupo e non di un incrocio.

La presenza del lupo – assolutamente non pericolosa per l’uomo – viene segnalata da tempo tra le montagne che sovrastano Isola del Cantone e in molti paesi della zona gli animali vengono avvistati sempre più spesso con grande emozione degli escursionisti.

(foto Archivio)