Genova – Richieste di denaro insistenti e minacce. E’ la denuncia dei titolari di un locale della zona di San Nicola, a Castelletto, che racconta una situazione al limite del paradossale che sta creando notevoli problemi alle attività commerciali della zona.

Secondo la denuncia ci sarebbe un gruppetto di persone, evidentemente malviventi, che gira per i locali e minaccia i gestori per ottenere somme di denaro. Chi non paga si ritrova alle prese con risse ed episodi di violenza.

Ad aggravare la situazione le ripetute richieste di intervento alle forze dell’ordine rimaste inascoltate.

“Chiamiamo e non arriva nessuno” denunciano i titolari dei locali

A rendere paradossale la vicenda il fatto che gli episodi si concentrerebbero nelle ore serali e non quindi a notte inoltrata o negli orari della Movida.

Orari che rendono ancora più inspiegabile il mancato intervento delle autorità cittadine.

Secondo la denuncia dei titolari di un bar di San Nicola, poi, ci sarebbe ormai la tendenza a chiudere prima le attività proprio per evitare di restare aperti negli orari in cui la banda opera ormai indisturbata.