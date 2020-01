Roma – Controlli sanitari anche ai compagni di viaggio della coppia di turisti cinesi risultata positiva al Coronavirus. E’ scattata l’emergenza, nella Capitale, dopo la conferma della positività di due pazienti al virus che sta creando enormi problemi in Cina e che ormai sembra arrivato anche nel nostro Paese.

I due turisti cinesi sono stati posti in isolamento all’ospedale Spallanzani di Roma che è capofila in tutta Italia per l’emergenza anti Coronavirus. I pazienti vengono controllati rigidamente ma non ci sarebbe alcuna emergenza in atto e il pullman con i turisti compagni di viaggio della coppia ricoverata, è stato fermato e tutti i passeggeri sottoposti agli esami per accertare se è avvenuto il contagio o se altri hanno contratto il coronavirus.

Controlli anche nell’hotel Palatino di Roma dove la comitiva ha soggiornato negli ultimi giorni e nelle precedenti tappe del tour attraverso l’Italia.

Lo scopo è quello di ricostruire con certezza i passaggi della coppia di turisti e identificare tutte le persone con le quali sono entrati in contatto.

Gli esperti continuano a precisare che non è in atto alcuna emergenza sanitaria e che il numero dei pazienti consente un’efficace azione di isolamento e di prevenzione di altri contagi.