Cairo Montenotte (Savona) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte della ragazza di 27 anni di origini latino americane, trovata morta dal fratello nel suo appartamento di Carnovale, nel comune di Cairo Montenotte, in provincia di Savona.

Il fratello della ragazza non riusciva a mettersi in contatto con lei da alcuni giorni ed ha deciso di raggiungerla per capire se ci fossero dei problemi e una volta entrato in casa l’ha trovata riversa a terra ormai priva di vita.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e le forze dell’ordine che hanno avviato un’indagine per ricostruire le cause della morte in attesa che il medico legale chiarisca se la giovane è morta per un malore o per un atto violento.