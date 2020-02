Savona – Sono state le telefonate allarmate dei residenti a far scattare l’allarme, questa mattina, prima dell’alba, per una rissa in corso in via Nizza.

Le chiamate segnalavano la presenza di due uomini che si stavano affrontando a calci e pugni e subito sono intervenute le forze dell’ordine.

I due sono stati separati e bloccati e poi affidati alle cure del personale del 118 intervenuto sul posto.

I due uomini sono stati trasferiti all’ospedale San Paolo con diverse ferite al viso e al corpo e diverse contusioni.

Nelle prossime ore verranno ascoltati per ricostruire il motivo della contesa. Ora rischiano una denuncia per rissa.