Genova – Il grande successo dello shopping Vintage un tanto al Kilo sta per arrivare anche a Genova. Il 22 e 23 febbraio gli spazi di Palazzo Ducale in piazza Matteotti diventeranno un grande mercatino dell’usato, dove gli amanti del vintage e i curiosi potranno trovare chicche e pezzi rari dal passato.

La formula di VinoKilo prevede un prezzo unico a prescindere dalla composizione del carrello della spesa: 35 euro per un chilo di abiti. Per tutto il weekend le marche più in voga degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 saranno a disposizione sui vari banchi, insieme a rarità e accessori unici. Ad andare per la maggiore saranno senza dubbio giacche, trench e cappotti, vista la passione per i capi spalla degli amanti del vintage. Oltre ad abiti e accessori, ci saranno musica live, iniziative per i più piccoli e street food.

Il progetto di vendita di abbigliamento usato nasce anche dall’esigenza di arginare il fenomeno della moda low cost, che crea un pesante carico ambientale di capi destinati alle discariche e al loro smaltimento. L’obiettivo è quello di rendere il ciclo di vita di un abito il più lungo possibile, limitando notevalmente le emissioni di CO2 e i consumi di elettricità.

L’ingresso costa 3 euro, e i biglietti si possono acquistare direttamente all’ingresso del mercatino.