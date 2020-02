Sanremo (Imperia) – Leo Gassmann è il secondo semifinalista della prima serata per la categoria Sanremo Giovani.

Con il suo brano “Vai bene così” ha convinto i 300 giurati che compongono la giuria demoscopica con il 54% delle preferenze.

Applausi anche per Fadi che, insieme agli Eugenio in via di Gioia, lascia la competizione.