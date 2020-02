Genova – Sta scatenando roventi polemiche soprattutto sui Social la frase pronunciata dal fotografo Oliviero Toscani, celebre per le campagne pubblicitarie del Gruppo Benetton, durante la trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”.

Toscani ha dichiarato “ma a chi interessa che caschi un ponte” lasciando di sasso i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro e dando il via ad una serie di violente reazioni soprattutto sui social.

Il fotografo di casa Benetton stava intervenendo sulle polemiche seguite alla decisione di alcuni dei leader del movimento delle “Sardine” di incontrare Benetton e Toscani e di farsi fotografare insieme.

Una vicenda che – già da sola – aveva suscitato non poche polemiche per il sospetto endorsement del movimento al Gruppo Benetton proprio in un momento in cui la eventuale decisione del Governo di revocare le concessioni autostradali potrebbe portare al collasso finanziario il gruppo.

La frase di Toscani ha suscitato forte emozione e molta rabbia soprattutto tra i parenti delle vittime del Ponte Morandi che potrebbero presto “farsi sentire” per rispondere a tono al fotografo specializzato in provocazioni.