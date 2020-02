Genova – E’ entrato nella casa dell’anziano che lo ospitava, ha trovato la ex compagna e ha picchiato entrambi con un bastone.

E’ accaduto a Sampierdarena.

L’aggressore dei due, un 46enne di origini romene, rientrando a casa dell’84enne che lo stava ospitando, ha trovato la ex compagna.

Tra i tre è nata una discussione che si è conclusa con il raptus e i colpi di bastonate all’anziano e alla donna.

Subito dopo aver aggredito i due, il 46enne si è recato dai Carabinieri dove si è costituito e dove è stato arrestato.

Gli aggrediti si trovano ricoverati all’ospedale Villa Scassi di Sampierarena.

L’anziano, colpito alla testa e al volto, ha una prognosi di 30 giorni mentre la donna, ancora ricoverata in prognosi riservata, non è in pericolo di vita.