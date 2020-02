Diano Marina (Imperia) – Grave incidente, questa mattina, sulla statale Aurelia, nei pressi di Diano Marina.

Per cause ancora da accertare un’auto ed una moto si sono scontrate violentemente e ad avere la peggio è stato il centauro che è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i mezzi del 118 e vista la gravità della situazione è stato attivato anche il trasferimento in elicottero del ferito.

In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.