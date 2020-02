Mendatica (Imperia) – Un San Valentino all’insegna delle ciaspole e del buon cibo è in programma per venerdì 14 febbraio a Upega.

Organizzato dalla Locanda d’Upega in collaborazione con la Cooperatva di Comunità Brigì, il San Valentino di Mendatica sarà caratterizzato da una camminata notturna all’interno del Bosco delle Navette a cui seguirà la cena alla Locanda d’Upega.

Partenza alle ore 18.30 da Upega per una serata inusuale.

Ai partecipanti è consigliato indossare abbigliamento caldo e impermeabile adatto alla condizione climatica notturna invernale, e scarponcini da montagna impermeabili.

La quota di partecipazione per escursione e cena è di 25€ bevande escluse, chiunque non fosse in possesso delle ciaspole potrà noleggiarle al costo di 5€ al paio, previa prenotazione a causa del numero limitato dei posti a disposizione.

L’organizzazione ricorda che è possibile utilizzare l’attrezzatura personale.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 0174 39.04.01 o scrivere all’indirizzo mail locanda.upega@gmail.com.