Genova – Nidi e colonie di “processionaria” sulle alture di Marassi e torna l’allarme per bambini e cani. Ancora segnalazioni della presenza del terribile insetto urticante e nuove preoccupazioni per chi ha bambini piccoli o amici a quattro zampe con i quali frequenta parchi e giardini della zona.

Le larve della processionaria – riconoscibili soprattutto per l’abitudine di muoversi in fila indiana – presenta filamenti urticanti che possono creare reazioni allergiche anche molto forti nei bambini e arrivano ad uccidere un cane se dovesse inalare la pericolosa sostanza che aggredisce le mucose del naso e della lingua.

Le segnalazioni, corredate di foto e video, arrivano dalla zona verde alle spalle del Biscione, a Marassi Alta ma la terribile larva è stata avvistata anche nella zona di Quezzi, di Castelletto e di San Teodoro.

Si tratta di nidi presenti sugli alberi come pini e abeti e che dovrebbero essere rimossi a cura del proprietario se si trovano in aree private o dal Comune se si trovano in parchi e giardini.

La rimozione è un obbligo di legge come la prevenzione che, però, non viene praticamente effettuata da diverso tempo e consiste in iniezioni di sostanze insetticide nel tronco degli alberi. Trattamenti da fare nel periodo autunnale quando le larve sono già presenti sugli alberi ma sono piccolissime e muoiono cibandosi degli aghi delle piante trattate.

Un intervento antiparassitario adesso sarebbe inutile e dannoso poiché se le dosi di insetticida fosse troppo lieve non ucciderebbe le larve mentre se fosse “adeguata” creerebbe grossi problemi all’Ambiente.