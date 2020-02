Recco – Niente coriandoli, stelle filanti e schiuma da barba per il Carnevale di Recco. La decisione è del sindaco Carlo Gandolfo che ha annunciato i divieti precisando che ci saranno multe sino a 50 euro per chi userà coriandoli e stelle filanti e sino a 500 euro per chi userà schiuma da barba o altri prodotti dello stesso tipo.

Divieti validi non solo in occasione del Carnevale ma di tutte le feste pubbliche e altre manifestazioni.

La violazione del divieto, oltre al sequestro amministrativo del materiale vietato, prevede le seguenti sanzioni: in riferimento ai coriandoli di plastica o derivati, il pagamento di una multa che va da un minimo di 25 a un massimo di 50 euro; per quanto riguarda l’uso della schiuma da barba la multa va dai 25 ai 500 euro “fatta salva l’applicazione delle sanzioni stabilite per illeciti amministrativi e penali concorrenti illecitamente accertati”.

Un’ordinanza necessaria anche perché, si legge nelle motivazioni scritte nelle prime righe di testo, “l’utilizzo della schiuma da barba per finalità ludiche può costituire pregiudizio per l’ordine pubblico che potrebbe evolversi in episodi di minacce o violenza fisica oltre al fatto dell’effettivo pericolo di irritazioni a danno dei tessuti molli”.

“Siamo costantemente impegnati nella campagna in favore dell’ambiente – commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore all’ambiente Edvige Fanin – e il provvedimento va in questa direzione. Aggiungendosi a tutte quelle azioni che la nostra Amministrazione sta potenziando per ridurre l’utilizzo della plastica nel territorio comunale, sensibilizzando e stimolando la cittadinanza a comportamenti virtuosi. Compresa, ovviamente, la tutela dell’immagine e del decoro della città”.