Genova – Una manifestazione sotto gli uffici di Autostrade per l’Italia, a Sampierdarena, per chiedere ancora una volta che venga fatta Giustizia e che i colpevoli della tragedia del Ponte Morandi vengano individuati e puniti ma anche per ricordare le 43 persone che il 14 agosto del 2018 hanno perso la vita nel tragico crollo del Ponte Morandi.

Il presidio di volantinaggio inizierà questa mattina, intorno alle 10, mentre alle 11,36 – l’orario del crollo – verranno lanciati nel cielo palloncini colorati in ricordo delle vittime.

Al desiderio di avere Giustizia per quanto avvenuto si unisce la richiesta accorata e drammatica di garantire la sicurezza delle strade ed autostrade della Liguria perchè la tragedia del Ponte Morandi non debba mai ripetersi e nessuna altra famiglia debba vivere quello che stanno vivendo quelle colpite da quanto avvenuto quel terribile 14 agosto 2018.

(foto di Fabio Accorrà)