La Spezia – Sarà un week all’insegna del divertimento quello previsto per oggi e domani nel centro cittadino, con il Carnevale Spezzino 2020 “Carlevà dea Spèza” che si presenterà al suo secondo appuntamento con una ‘preziosa’ sorpresa: la partecipazione di Burlamacco e Ondina, le due maschere ufficiali del Carnevale di Viareggio.

Week end che inizierà sabato 15 febbraio, in piazza del Bastione, con la Notte Bianca, con i locali in festa La Spezia By Night e con il dj set.

La kermesse mascherata ritornerà dunque ad animare il centro cittadino domenica 16 febbraio con ‘Tutti in sfilata!’, il corteo colorato che dalle 15 alle 17 si muoverà da piazza Brin per raggiungere piazza Verdi.

Sarà una sfilata davvero particolare, visto che vedrà la partecipazione delle maschere Burlamacco e Ondina, del Carnevale di Viareggio, che approderanno alla Spezia dato che nella città toscana non si terrà il corso mascherato.

La sfilata, aperta a tutti, vedrà anche la partecipazione dei quartieri cittadini, del Carnevale dei Belli e dei Brutti di Suvero, della ‘neonata’ borgata Spezia Centro (ex Crdd).

Dalle 12.30 apriranno i banchi gastronomici. Alle ore 17.30 si terrà la premiazione delle miglior mascherine (la miglior mascherata di gruppo, la migliore maschera singola maschile, la miglior maschera femminile, il miglior ‘quartiere in sfilata’, ma migliore maschera sportiva maschile e femminile) e a seguire dj set