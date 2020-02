Genova – Una linea ferroviaria dismessa, il cantautore genovese più amato e suggestivi scorci del Mar Ligure: sono questi gli elementi dell’escursione organizzata da Meeters. Genova – Una linea ferroviaria dismessa, il cantautore genovese più amato e suggestivi scorci del Mar Ligure: sono questi gli elementi dell’escursione organizzata da Meeters.

La community di viaggi ed esperienze condivise propone per la giornata di sabato 22 febbraio un tour omaggio agli 80 anni dalla nascita di Faber, che si celebrano quest’oggi.



L’intero itinerario si sviluppa lungo l’affascinante percorso intitolato a Fabrizio De André: si parte da una passeggiata per ammirare alcune ville storiche di Arenzano per poi proseguire verso il percorso ciclopedonale che porta fino a Cogoleto, lungo il quale sono presenti graffiti dedicati all’artista ligure e ad alcuni dei suoi brani più amati come “Via del Campo” e “Bocca di Rosa”.

Una giornata all’insegna del ricordo di Faber e dei meravigliosi scenari naturali che la Liguria è in grado di offrire.

Per partecipare è necessario iscriversi sul sito https://meeters.org/ e selezionare l’esperienza scelta.