Sanremo – Ha scelto di restare in auto isolamento per un periodo indicato dai medici che lo seguiranno in questi giorni, controllando lo stato di salute, il marittimo sanremese imbarcato sulla nave da crociera su cui si è scoperto un caso di Coronavirus, in Cambogia.

L’uomo ha deciso di garantire la sicurezza sanitaria dei suoi concittadini scegliendo di restare nella sua abitazione per un periodo di “quarantena” nel corso del quale i medici del servizio sanitario nazionale lo terranno sotto stretto controllo, cercando eventuali sintomi della malattia che si presentano entro i 15 giorni dall’eventuale contagio.

Il marittimo è rientrato sabato scorso a Sanremo e non presenta alcun sintomo riconducibile all’infezione o ad altre patologie come febbre o raffreddore.

In linea teorica potrebbe circolare tranquillamente per strada senza alcun problema eppure ha deciso di restare a casa, in via precauzionale, in un isolamento volontario.

Uno zelo che gli è già valso la riconoscenza dei concittadini e delle autorità che lo ringraziano per il “gesto” che ovviamente servirà a garantire ancora di più la sicurezza sanitaria.

L’uomo comunica con l’esterno attraverso il suo profilo Facebook ma il suo nominativo viene tenuto riservato.

Il sindaco di Sanremo, intanto, rassicura i suoi concittadini confermando che non esiste alcun pericolo di contagio e che la scelta del marittimo rende ancora più sicura e tranquilla la situazione.