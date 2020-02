Genova – Un nuovo caso sospetto di infezione da Coronavirus viene segnalato nel capoluogo ligure dove l’emergenza è scattata la notizia di un trasferimento in corso, destinato all’ospedale San Martino, di un giovane sui vent’anni che sarebbe appena rientrato da un viaggio in Cina.

Il giovane si è sentito male presso la sua abitazione ed è stato trasferito in ospedale con un trasporto particolare del 118 che ha previsto l’uso di speciali attrezzature per mantenere l’isolamento del paziente e per garantire la sicurezza degli operatori.

Il giovane presenterebbe i sintomi di una forte influenza che potrebbero corrispondere anche con alcuni presenti nelle infezioni da coronavirus.

Per precauzione il paziente verrà posto in isolamento e sono scattati tutti i protocolli previsti in attesa che venga confermata o meno la presenza del virus che in Cina continua a uccidere anche se il numero dei contagiati è in calo.