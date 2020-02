Arma di Taggia (Imperia) – Ha bevuto troppo e poi, in preda ai fumi dell’alcol ha imboccato la pista ciclabile tra Arma e Bussana. Quando ha capito di non riuscire a tornare a casa ha chiamato i soccorsi chiedendo aiuto.

Brutta avventura fortunatamente a lieto fine, ieri notte, per un giovane che ha chiamato il numero di emergenza 112 chiedendo di essere soccorso perché non sapeva dove si trovava.

Grazie ai sistemi di localizzazione tramite il telefono cellulare, carabinieri e vigili del fuoco hanno delimitato la zona delle ricerche e dopo alcune verifiche hanno individuato il giovane proprio sulla ciclabile.

La persona è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale per le cure del caso.