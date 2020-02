Genova – Passa con l’emendamento al Milleproroghe la micro mobilità con monopattini elettrici e apparecchi similari. Potenza massima 0,50 Kw e velocità massima 25 km/h sulle strade.

“Finalmente sulle nostre strade si potrà circolare anche con i monopattini elettrici, esattamente come con la bicicletta. Una vittoria dell’ambiente e dell’ecosostenibilità – spiega Roberto Traversi, sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti – Potranno circolare con i monopattini anche i ragazzi, dai 14 anni in su, per tutti vale l’obbligo di giubbotto o bretelle dopo il tramonto. I monopattini dovranno avere una potenza massima di 0,50 Kw ed essere utilizzati non superando i 25 km/h di velocità su strade con limite di 50 km/h”.

“E’ la vittoria di una nuova visione di mobilità all’interno delle nostre città, che sposta l’attenzione dall’auto al cittadino, verso un’ottica sempre più green e rispettosa dell’eco-sostenibilità che valorizza la mobilità elettrica. Lavoreremo, così come stiamo già facendo, anche nella direzione di incentivare i Comuni a mettere in sicurezza le strade, per assicurare una mobilità più efficiente e sicura”.