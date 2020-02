Genova – “Chi controlla i marittimi che scendono dalle navi in arrivo al termina PSA e che circolano tranquillamente nei negozi, nei bar e nei supermercati della zona”? A domandarselo i residenti del quartiere di Prà e Voltri che esprimono preoccupazione con l’aumentare dell’emergenza da infezione da coronavirus.

Nei locali della zona di Voltri e Prà, ma anche nei negozi e nei supermercati, si possono incontrare gruppi di marittimi, in prevalenza cittadini cinesi, che sbarcano dalle navi in arrivo al terminal PSA-VTE e i residenti della zona si domandano che tipo di controlli ci siano a bordo delle navi e se la presenza di persone in arrivo da paesi in piena emergenza coronavirus – che normalmente non desta alcuna reazione particolare – possa costituire un pericolo.

Preoccupazioni probabilmente eccessive considerato la durata media di un viaggio per nave dalle zone di partenza e considerate “a rischio” e l’arrivo a Genova, tuttavia sembra corretto approfondire e sciogliere ogni dubbio per evitare la nascita di psicosi e di fobie ingiustificate.