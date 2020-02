Genova – Una chiamata al 118 per segnalare un uomo che perde sangue da una gamba in via San Donato, vicino a piazza delle Erbe. Così è scattata ieri notte, l’emergenza medica per un accoltellamento avvenuto intorno alla mezzanotte.

All’arrivo dell’ambulanza la persona è stata stabilizzata e poi trasferita velocemente all’ospedale Galliera dove i medici hanno potuto verificare che, fortunatamente, si trattava di una ferita superficiale.

La ferita è stata curata con qualche punto di sutura ma per l’uomo nessun pericolo imminente.

Le forze dell’ordine intervenute hanno raccolto alcune testimonianze ma sarà lo stesso ferito a fornire gli elementi utili a ricostruire con precisione quanto avvenuto.

I residenti della zona sono preoccupati per l’ennesimo atto di violenza che avviene nella zona della Movida.