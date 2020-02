Genova – Scaffali vuoti e superlavoro dei dipendenti per ripristinare i rifornimenti. In molti supermercati della Liguria è emergenza anche per la carenza dei prodotti provocata da una vera e propria corsa alla scorta alimentare scatenata dall’emergenza coronavirus. Come era avvenuto con lo scoppio della Guerra del Golfo, anche con la dichiarazione delle misure straordinarie per affrontare il contagio da coronavirus, ha scatenato le reazioni primitive della popolazione che è corsa a riempire i carrelli della spesa con generi di prima necessità.

Presi di mira soprattutto i supermercati più grandi mentre i punti vendita “di quartiere” hanno subito meno l’assalto.

In “difficoltà” i grandi supermercati Coop – che hanno già aumentato gli acquisti e i rifornimenti ma anche i centri commerciali della grande distribuzione.