Genova – Seguendo le raccomandazioni disposte dalla Regione Liguria e dal Ministero della Sanità, Amt ha disposto delle misure di prevenzione sanitaria.

Ecco in dettaglio le norme di prevenzione adottate:

E’ prevista la disinfezione quotidiana di tutti i mezzi di trasporto su gomma, su ferro e a fune, con particolare attenzione a corrimano, maniglie, pulsantiere e posto guida;

Saranno diffuse le locandine riportanti il decalogo del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore della Sanità.

Le locandine saranno sistemane a bordo del bus, nelle stazionidella metropolitana anche tramite la “tv in metro”, presso gli impianti a fune e la cremagliera, presso le stazioni e a bordo dei treni della Ferrovia Genova Casella, nelle biglietterie e negli altri centri aperti al pubblico, sul sito www.amt.genova.it e sulle paline SIMON.

In aggiunta a quanto derivante dalle raccomandazioni della Regione Liguria, per ulteriore tutela del personale aziendale, verranno messi a disposizione nei depositi, negli altri impianti e luoghi di lavoro, guanti e mascherine per l’eventuale utilizzo su base volontaria.

L’azienda monitorerà l’evolversi della situazione e sarà pronta ad applicare ulteriori misure che venissero decise dalle Autorità competenti.