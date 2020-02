Genova – Tre forti esplosione e poi denso fumo nero. Momenti di paura, questa sera, nelle vicinanze dell’incrocio tra via Napoli e via Vesuvio per un principio di incendio ad una centralina Enel.

Per cause ancora da accertare la centralina si è surriscaldata a seguito delle tre esplosioni e poi ha iniziato a liberare fumo.

Sul posto la polizia locale, la polizia di Stato e i vigili del fuoco

Nella zona è saltata la luce per oltre un’ora.