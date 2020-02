Laigueglia – Dopo la chiusura in isolamento di due hotel di Alassio, nel savonese, un altro albergo viene posto sotto osservazione per il rischio coronavirus.

Si tratta dell’hotel Garden di Laigueglia, dove soggiornava una anziana signora lombarda deceduta la scorsa notte per cause naturali e risultata poi positiva al tampone per il coronavirus.

Il sindaco di Laigueglia, Roberto Sasso Del Verme, ha appena firmato l’ordinanza che ha disposto il sequestro dell’albergo.

Già nelle prossime ore la Protezione Civile della Liguria si prenderà cura delle 40 persone presenti in hotel e lavorerà per riaccompagnare gli ospiti, prevalentemente nella provincia di Cremona, il personale e i proprietari, nei loro domicili dove verranno sottoposti a regime di quarantena obbligatoria come da protocollo.