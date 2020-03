Genova – Partita a porte chiuse e senza spettatori per Sampdoria Verona di lunedì

Lo ha comunicato la Regione Liguria per l’emergenza coronavirus che ha verificato la possibilità di lasciare giocare la partita ma senza pubblico in collaborazione con il Comune di Genova.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci considerano estremamente pericoloso giocare a porte aperte un incontro in una città dove, al momento, non si registra alcun caso conclamato.

Per rendere più sicura la situazione dello stadio cittadino l’incontro tra Sampdoria e Verona previsto per domani ci sarà ma si giocherà rigorosamente a porte chiuse.