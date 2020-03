notizia in aggiornamento in diretta

Genova – Scuole chiuse sino a mercoledì e nuove limitazioni per la provincia di Savona.

Sono le novità annunciate dalla Regione Liguria nel “punto stampa” delle 18,45.

Savona inclusa da un nuovo decreto del Consiglio dei Ministri nelle “aree di attenzione” e con misure come quelle attuate nelle zone della Lombardia e dell’Emilia Romagna per contenere il contagio da coronavirus. Questi i provvedimenti:

– sospensione eventi e competizione sportive sino al 8 marzo

– trasferte vietate per i tifosi

– sospensione delle manifestazioni ed eventi pubblici sino all’8 marzo

-sospensione aperture Musei

– sospensione di concorsi pubblici

– limitazione delle visite dei parenti ai pazienti malati (una sola persona caregiver)

La Regione Liguria sta per firmare alcune misure:

1) scuole aperte da mercoledì se si doteranno di dispositivi di sicurezza e igiene (es dispenser igienizzanti)

2) porte chiuse per la partita della Sampdoria – Verona

3) teatri aperti e manifestazioni permesse

4) Università chiuse per l’intera settimana

Numero dei contagi fermo ad una ventina (21 per la precisione) e la situazione sta lentamente mostrando segni di miglioramento. Ovviamente se ci saranno casi conclamati nelle città scatteranno ulteriori restrizioni.

Ci sono 21 soggetti contagiati ma non tutti sono ospedalizzati

Oltre 300 persone restano in sorveglianza attiva

Questa la diretta video dalla Regione Liguria: