Genova – Un asilo nido privato, nel quartiere genovese di San Martino, è stato chiuso questa mattina dagli agenti della Polizia Locale perché non in linea con l’ordinanza regionale in vigore.

L’emergenza Coronavirus, infatti, ha spinto Regione Liguria a chiudere fino a mercoledì, o fino a che sarà necessario, le scuole di ogni ordine e grado della regione.

La chiusura si è resa necessaria per dotare le scuole dei presidi richiesti dal ministero, come, ad esempio, i distributori di gel disinfettante.

Nonostante l’ordinanza, nella mattinata odierna, un asilo nido privato ha aperto.

A seguito di una segnalazione, sul posto sono arrivati gli operatori della Polizia Locale con un funzionario.

L’agente ha verificato come, insieme a due operatrici dell’asilo, ci fossero in classe una decina di bambini di età inferiore ai tre anni.

Il personale ha spiegato di aver frainteso la mail ufficiale ricevuta a proposito della chiusura delle scuole.

Gli operatori hanno rintracciato tutti i genitori perché andassero a prender i loro bambini e ha disposto l’immediata chiusura del nido.