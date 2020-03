Genova – Piazza Campetto si trasforma in parcheggio per auto tutte le sere e nel fine settimana. Un panorama che non piace ai residenti e, soprattutto, non è un bel biglietto da visita per turisti e per chi, nel Centro storico, vive e lavora.

“Ogni sera e tutte le domeniche ci troviamo davanti questo spettacolo indegno – denunciano i residenti – La piazza trasformata in un parcheggio”.

I permessi per accedere alla zona, con limitazioni molto strette per il traffico, dovrebbero essere concessi per poche ore e per operazioni di carico e scarico di merci e materiali ma troppo spesso se ne abusa trasformando la piazza in un vero e proprio parcheggio.

I residenti chiedono maggiori controlli da parte della Polizia Locale e che il Comune si attivi per l’istallazione di telecamere di sorveglianza in grado di rilevare questo tipo di abusi.