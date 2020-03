Genova – E’ stato arrestato l’uomo che ieri sera ha aggredito e accoltellato la ex fidanzata.

L’uomo non accettava la fine della propria storia con la ex e si è presentato alla porta di casa, in piazza Monastero, a Sampierdarena, intorno alle 21.00.

Ha suonato il campanello e ha atteso che la donna aprisse la porta prima di aggredirla improvvisamente, colpendola con un coltello e ferendola al collo.

Mentre l’uomo fuggiva, la donna riusciva a chiamare il 112 spiegando di essere stata accoltellata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e l’hanno trasferita al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena in codice rosso.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le ricerce dell’uomo, trovandolo poco dopo con diverse ferite.

Probabilmente, l’aggressore ha tentato di togliersi la vita.

Soccorso dai sanitari, è stato trasferito nell’ospedale sampierdarenese in codice rosso ma non sarebbe in pericolo di vita.

Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentato omicidio.