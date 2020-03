Genova – Ha accoltellato la moglie nel sonno poi ha suonato ai vicini per confessare quanto accaduto.

Protagonista dell’accaduto un uomo di 82 anni, residente in un appartamento di via Carasergis, alla Foce.

L’anziano ha colpito la moglie di 74 anni mentre stava dormendo prima di bussare ai vicini.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e l’hanno trasferita al pronto soccorso per le cure del caso.

Le sue condizioni non sono gravi, presenta una ferita alla schiena di lieve entità.

L’uomo, che soffre di depressione, è stato denunciato e non arrestato per via dell’età.