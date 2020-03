Genova – 24 tamponi positivi in Liguria e ben 14 sono ricoverati in ospedale. Due i casi in più nella asl 2, uno dei quali è deceduto nel pomeriggio di oggi. Si tratta di un paziente con problemi di salute pregressi e la scoperta dell’avvenuto contagio c’è stata successivamente al decesso per una prassi avviata in Liguria per aumentare la precisione dei dati della diffusione del coronavirus.

Il paziente proverrebbe da una zona esterna ai cluster (zone note) già conosciuti e sono in corso verifiche per accertare come potrebbe essere avvenuto il contagio.

I pazienti in sorveglianza attiva (isolamento) sono 399 e sono quindi in calo.

A proposito del caso del traghetto di GNV fermo nel porto di Genova a seguito della segnalazione di un caso di contagio a bordo si precisa che il paziente contagiato è stato ricoverato a Tunisi e la nave è ripartita con 65 persone di equipaggio a bordo.

Sei di loro si erano reimbarcati sul traghetto Splendid ma sono state prelevate e riportate alla nave oggetto di sorveglianza. Non è stato preso nessun provvedimento per la nave Splendid sulla quale i marittimi si erano reimbarcati perché si tratterebbe di “contatto di contatto” e quindi non c’è obbligo in tal senso.

questa la diretta dalla Regione Liguria sul punto della situazione: