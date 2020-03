Genova – Migliorano le condizioni dei pazienti affetti da infezione da coronavirus ricoverati presso l’ospedale San Martino e negli altri ospedali della Liguria.

La Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino, che coordina le comunicazioni sanitarie, riferisce in merito ai casi Covid-19 ospedalizzati:

– Dei 4 pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino: 3 sono in buone condizioni generali di salute e 1 in discrete condizioni generali di salute.

I 3 pazienti invece ricoverati presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Policlinico San Martino in assistenza ventilatoria intensiva risultano, rispetto a ieri, stabili nella loro gravità.

I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Sanremo sono in buone condizioni generali di salute, di cui 1 in dimissione oggi.

I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Albenga sono in buone condizioni generali di salute.

I 2 pazienti ricoverati presso l’Ospedale di Savona sono in buone condizioni generali di salute.

Il paziente ricoverato presso l’Ospedale di La Spezia è in ottime condizioni generali di salute.