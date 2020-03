Genova – Un vero e proprio “assalto” è previsto nei prossimi giorni per il bando, diffuso dalla Regione Liguria, per il bonus straordinario da 300 a 500 euro previsto quale sostegno per l’accudimento dei figli al di sotto dei quindi anni, durante il periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per l’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)

La Regione Liguria stanziato 748.500,00 Euro.

La misura è finalizzata a sostenere le famiglie con ISEE inferiore a € 50.000,00 e con figli di età inferiore a 15 anni, impossibilitate ad accudire direttamente gli stessi nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19.

In connessione con la finalità sopra illustrata, tale misura prevede l’erogazione di un contributo straordinario una tantum fino a € 500,00 a nucleo familiare, a prescindere dal numero di figli, come prescritto al successivo punto 2.

La Regione Liguria invita alla presentazione di domande di accesso al “bonus” secondo le seguenti specificazioni e i seguenti requisiti alla data della domanda:

1. Beneficiari

Possono presentare richiesta di contributo i nuclei familiari, in persona di uno dei genitori residente in Liguria, impossibilitati ad accudire direttamente i figli nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19. Entrambi i genitori (o il genitore unico nel caso di nuclei

monogenitoriali) devono essere impegnati in attività lavorativa (o in percorsi di politiche attive del lavoro come stage, work experience e simili, escludendo la semplice iscrizione ai centri per l’impiego e l’iscrizione a corsi di formazione sospesi per l’emergenza) e il nucleo deve essere in possesso di un ISEE non superiore a € 50.000,00.

I figli al momento della domanda devono avere un’età inferiore ai 15 anni (la domanda può essere presentata fino al giorno precedente il compimento del quindicesimo anno) e frequentare la scuola o un servizio educativo per l’infanzia.

Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, si farà riferimento al cd. ISEE Minorenni (con compilazione quadri MB2 e FC4 della DSU).

2. Caratteristiche della misura

Il contributo è assegnato ed erogato alla famiglia secondo le indicazioni riportate al punto 4 del presente avviso, fino ad un importo massimo di € 500,00 a prescindere dal numero di figli, come di seguito specificato:

1. € 500,00 per ogni nucleo con ISEE fino a € 20.000,00 (compresi)

2. € 300,00 per ogni nucleo con ISEE fino a € 50.000,00 (compresi)

per spese connesse all’impossibilità di accudire direttamente i figli nel periodo di sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado per emergenza covid-19 (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese per strumenti informatici per la frequenza a distanza o gli esercizi assegnati a casa, spese per

l’assistenza domiciliare, spese di trasporto e logistiche, etc.).

Il contributo per l’ultimo nucleo in graduatoria potrà essere riparametrato sulla base delle risorse disponibili.

Tutti i suddetti requisiti dovranno essere presenti alla data di presentazione della domanda di contributo.

La gestione della misura è affidata dalla Regione a FI.L.S.E. S.p.A., che agisce per conto della Regione sia la fase di gestione delle domande che di erogazione del contributo alle famiglie.

3. Modalità di presentazione delle domande

Gli interessati devono presentare domanda ai sensi del presente avviso, redatta esclusivamente on line, accedendo al sistema Bandi on line dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilata in ogni sua parte e inoltrata, successivamente alla sua firma, esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.

Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la stessa non verrà considerata valida ai fini del presente avviso.

La documentazione relativa alla domanda nonché la domanda stessa, allegata in formato elettronico, dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti, in formato PDF o in altre estensioni valide per i file fotografici (come meglio specificato durante la fase di compilazione).

Si precisa che l’assistenza informatica per problematiche relative alla compilazione delle domande è attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (festivi esclusi), utilizzando la seguente mail: tachella@filse.it.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 16/03/2020 fino al 16/04/2020.

Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra FI.L.S.E. S.p.A. e i richiedenti avverranno tramite Posta Elettronica

Ordinaria all’indirizzo di FI.L.S.E. S.p.A. sopraindicato.

4. Assegnazione ed erogazione del Contributo

Alla chiusura del presente avviso, verificati la correttezza della domanda e il possesso dei requisiti previsti, FI.L.S.E.

S.p.A. redigerà una graduatoria unica sulla base del valore ISEE ed assegnerà il beneficio fino ad esaurimento dei fondi disponibili. A parità di valore ISEE sarà valutato l’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il contributo verrà erogato direttamente ai beneficiari a seguito della pubblicazione della graduatoria, esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente, intestato al beneficiario indicato nella domanda di agevolazione.

5. Norme finali e informazioni

Il presente Avviso non vincola in alcun modo FI.L.S.E. S.p.A. che per conto di Regione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’attribuzione dei contributi qualora non ricorrano i presupposti normativi o la disponibilità di risorse economiche, e si riserva altresì di revocarli, parzialmente o totalmente, in caso di inadempienze da parte dei beneficiari e/o nel caso in cui il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia

prodotto documenti risultanti non veritieri.

Per informazioni è possibile rivolgersi a:

FI.L.S.E. S.p.A. – Settore Erogazioni e Economia Sociale

Tel. 010/8403362