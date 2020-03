Genova – Seggiolini anti abbandono obbligatori, da oggi, in tutta Italia, per i bambini sotto i 4 anni e multe sino a 326 euro per gli automobilisti che saranno trovati senza. Scatta oggi l’obbligo di usare gli speciali seggiolini per bambini in grado di segnalare ai genitori se li hanno dimenticati in macchina.

Dopo una serie di rinvii, la legge approvata a dicembre entra in vigore e scattano inesorabili le sanzioni.

Le forze dell’ordine effettueranno controlli serrati e multeranno chi non avrà a bordo i seggiolini con rigore. I numerosi rinvii e la campagna di informazione fatta rende piuttosto poco credibile non aver trovato il tempo per aggiornare la dotazione del proprio veicolo.

In vendita sistemi che si aggiungono ai seggiolini già in possesso degli automobilisti e altri che invece hanno già “incorporato” il sofisticato sistema salva vita.