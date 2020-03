Genova – Grave incidente, questa mattina in via Inferiore dei Bossari. Per cause ancora da accertare un’anziana pensionata ha perso il controllo della sua vettura ed è finita cappottata nel ruscello adiacente.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco che hanno estratto la donna dalle lamiere dell’auto ribaltata e l’hanno messa sulla barella spinale per poi affidarla alle cuere del personale sanitario.

La barella è stata issata a bordo strada dai vigili del fuoco che hanno utilizzato la scala come passerella e le tecniche alpinistiche per il recupero il sicurezza.

I militi hanno poi trasportato la signora all’ospedale in codice rosso.

Indagini della polizia locale per ricostruire le cause dell’incidente.