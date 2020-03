Genova – Supermercati aperti di notte presi d’assalto per accaparrarsi generi alimentari e acqua in bottiglia. Le scene surreali si sono ripetute in quasi tutta la Liguria spingendo persone che dovrebbero evitare gli assembramenti proprio a riunirsi in negozi ed in fila alle casse.

Un comportamento irresponsabile e del tutto inutile visto che non esiste alcun divieto di trasporto delle merci e i camion con i rifornimenti potranno circolare liberamente in tutta Italia.

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo aver criticato pesantemente chi, domenica scorsa, si è accalcato sulle spiagge come quella di Boccadasse violando i consigli alla prudenza, è tornato a tuonare anche contro le file ai supermercati e la corsa senza senso ad acquistare generi alimentari che non scarseggiano e resteranno sugli scaffali come sempre:

“Leggo di persone uscite nel cuore della notte per mettersi in coda nei pochi negozi aperti h24 e creare quell’affollamento che da giorni sconsigliamo! – ha scritto Toti sul suo profilo Facebook – Cari amici, non c’è alcun bisogno di assaltare, men che meno nel cuore della notte, i supermarket aperti. Il sole sorgerà anche domani, i negozi saranno aperti, come i supermercati e le rosticcerie. Si potrà uscire a fare la spesa e comprare ciò che ci serve.

Semplicemente basterà seguire le regole: uscire se dobbiamo andare a lavorare o se abbiamo bisogni veri, come appunto fare la spesa per sé e le proprie famiglie. Anche ristoranti e bar saranno aperti per chi sarà fuori per lavoro e dovrà mangiare qualcosa a pranzo. Dunque nessun timore. Stiamo tranquilli, seguiamo le regole, e passeremo anche questa”.

Foto diffusa sul profilo del presidente Toti