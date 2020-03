Genova – A seguito dell’emergenza Coronavirus il Comune di Genova ha definito una serie di misure a tutela dell’igiene e della salute pubblica e in applicazione delle più recenti disposizioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per prima cosa, è raccomandato a tutti i cittadini di recarsi presso gli uffici pubblici soltanto in caso di reale necessità e urgenza, per ottenere i documenti che richiedano la presenza fisica e, in tal caso, rispettando le disposizioni dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutti coloro iscritti allo Spid, il sistema pubblico di identità digitale, possono ottenere la maggior parte dei certificati di anagrafe e lo stato civile attraverso i servizi on line del Comune di Genova, utilizzando il link https://smart.comune.genova.it/servizi_online

Le informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi demografici e cimiteriali, in applicazione delle disposizioni dei Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 marzo e 9 marzo 2020 sono anche pubblicate sul sito del Comune di Genova.

Eccole, in sintesi, le disposizioni:

Le carte Identità vengono rilasciate solo su appuntamento e se strettamente necessarie, nel caso in cui non si disponga di altro documento di riconoscimento.

Matrimoni, unioni civili, divorzi vengono svolti solo con la presenza dei diretti interessati (es. sposi e testimoni), in quanto le cerimonie sono sospese dal DPCM (art. 2, comma 1 lett. v)

Cittadinanze: i giuramenti si effettuano solo su appuntamento, limitando la presenza al solo giurante.

Testamenti biologici (Disposizioni Anticipate di Trattamento): su appuntamento e con ricezione limitata alla presenza del testatore

Dichiarazioni di nascita: solo su appuntamento. Si ricorda che possono anche essere presentate direttamente presso gli ospedali, senza doversi spostare in città.

Sono regolarmente ricevute denunce di morte, richieste di autorizzazione ai trasporti funebri, richieste di autorizzazioni alla sepoltura e alla cremazione, eccetera.

E’ garantita la ricezione delle salme presso il cimitero.

Sono invece sospese tutte le cerimonie funerarie (art. 2, comma 1, lett. v): è consentito accompagnare il feretro in spazio aperto, mantenendo la distanza di almeno 1 metro, evitando gli assembramenti di persone.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al numero 010.5576811 (lunedì – venerdì dalle 8 alle 12)

L’Amministrazione ricorda che esiste anche la possibilità di ottenere le certificazioni di anagrafe e stato civile disponibili on line presso alcune edicole e nelle sedi ACI convenzionate con il Comune e distribuite su tutto il territorio cittadino: le modalità, l’elenco e gli indirizzi si trovano sul sito del comune di Genova all’indirizzo https://smart.comune.genova.it/contenuti/edicole-40 o telefonando al numero verde 800085324