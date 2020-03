Genova – Nove decessi (l’ultimo nel savonee) e 132 casi positivi (31 in più rispetto a ieri) al contatto con il coronavirus. Di questi, i pazienti ospedalizzati sono 87 mentre 45 sono in isolamento al proprio domicilio. Sono 904 i casi di sorveglianza attiva su tutto il territorio ligure.

E’ il bilancio della giornata di oggi dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da coronavirus.

I dati

Positivi – 132 totali (+ 31 rispetto a ieri)

Di questi, 87 sono ospedalizzati suddivisi tra:

Asl 1 – 13

Asl 2 – 24

San Martino – 21

Evangelico – 7

Galliera – 8

ASL 4 – 1

Asl 5 – 13

A domicilio: 45

Sorveglianza attiva: totale 904 persone in Liguria (+ 287 rispetto a ieri). Di cui:

Asl 1 – 202

Asl 2 – 262

Asl 3 – 172

Asl 4 – 53

Asl 5 – 215

I decessi in Liguria sono 9. Di cui:

Asl 1 – 2

Asl 2 – 4 (compreso il decesso nell’albergo di Laigueglia)

Ospedale Policlinico San Martino 2

Evangelico – 1

“Tutto quello che avevamo previsto sta avvenendo”. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto stampa di oggi.

“Stiamo entrando nella fase due del piano che libererà circa 79 posti in terapia intensiva.

Arriveremo a 200 posti letto in terapia medio-intensiva” ha proseguito

C’è ancora un “polmone” di posti liberi che consente di non entrare in emergenza sanitaria.

“Si devono rispettare le regole e le prescrizioni e si deve avere un senso di civiltà che non è certo uscire la notte per fare la spesa prendendo d’assalto i supermercati” ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante il punto stampa di oggi

