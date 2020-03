Roma – Chiusura totale per negozi, bar, pub e ristoranti e per tutte le attività commerciali tranne alimentari e farmacie.

Lo ha annunciato il premier Giuseppe Conte con una diretta video da Palazzo Chigi nella quale è tornato ad affrontare l’emergenza coronavirus-covid19.

L’aumento dei casi di contagio resta preoccupante e pertanto è stato deciso un ulteriore giro di vite sulle attività.

Con la chiusura delle attività commerciali dovrebbe calare anche il numero delle persone in giro per lavoro e, di conseguenza, i possibili contatti con persone infette.

Vengono garantiti i trasferimenti delle merci e quindi i supermercati non resteranno senza scorte e l’invito è anche a conservare la calma e a non lasciarsi andare ad assalti con i carrelli della spesa.

Verranno garantiti i trasporti, le attività agricole, le banche resteranno aperte così come le attività degli uffici postali.

Resta evidente che il nuovo giro di vite alla vita “normale” degli italiani avrà pesantissime ripercussioni per l’Economia del Paese e delle famiglie che già faticavano ad affrontare la crisi.

Per questo motivo si renderanno necessarie manovre economiche ben più onerose rispetto ai 25 miliardi di euro preventivati nei giorni scorsi per affrontare l’emergenza.