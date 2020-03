Savona – Sono partite le attività di controllo sul territorio per accertare le reali motivazioni di circolazione della popolazione.

Nella serata di ieri, a Carcare e Quiliano, i Carabinieri in servizio per i controlli del caso hanno denunciato complessivamente 16 persone per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Secondo i controlli effettuati dagli uomini dell’Arma, infatti, un gruppo di ragazzi a Quiliano, intorno alle 22.00, era intento a giocare una partita di “calcetto” all’interno del campo pubblico.

Altri soggetti sono stati fermati a Carcare verso le 3.00 di notte, a bordo di un’autovettura mentre rientravano da una cena a casa di amici.

Come disposto dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dello scorso 9 marzo, è consentito uscire solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientri presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

E’ sempre opportuno, nei suddetti casi, avere con sé un’autocertificazione, scaricabile via internet o compilata a mano alla presenza dei militari, che attesti le necessità di uscita.

I controlli, in stretto coordinamento con le altre Forze di Polizia, proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di far rispettare le disposizioni in materia.