Genova – E’ stata dimessa oggi dall’ospedale San Martino di Genova la prima paziente colpita da coronavirus in Liguria.

La pensionata 72enne di Castiglione d’Adda, con tutte le cautele, potrà tornare a casa dovrà restare in isolamento per le normative nazionali ma anche per le regole del “buon senso”.

La paziente sta bene e dimostra dal virus si può guarire anche in età avanzata come ripete con fermezza il responsabile del reparto di malattie infettive Matteo Bassetti, oggetto, nei giorni scorsi di una campagna d’odio sulle pagine social per la sua posizione realista e non allarmista.

All’ospedale San Martino sono 25 i ricoverati in Malattie Infettive, 11 invece in Rianimazione.

Negativi ai test tutti gli operativi del Pronto Soccorso venuti a contatto con il paziente positivo di origini egiziane e gli operativi entrati in contatto ocon il paziente positivo transitato a Pneumologia.