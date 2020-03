Recco estende lo slittamento del pagamento della prima rata Tari 2020 anche alle famiglie e sposta il termine a settembre.

L’Amministrazione comunale di Recco ha deliberato la sospensione del pagamento della prima rata della TARI per tutte le utenze (domestiche e non domestiche) prevista per il 16 giugno facendola slittare al 30 settembre.

Un concreto aiuto alle attività produttive e alle famiglie in questo momento di grande difficoltà. Ciò consente anche di evitare alle persone di spostarsi da casa per effettuare i pagamenti, chiedere informazioni agli sportelli comunali in considerazione delle disposizioni ministeriali.