Genova – Amiu sospende l’attivià di recupero dei rifiuti ingombranti ma le attività di spazzamento, pulizia e igiene di strade e cassonetti non si interrompe.

Una precisazione dell’Azienda informa che tale attività non viene interrotta ma anzi “continua con attenzione su tutto il territorio genovese, anche con la sanificazione giornaliera dei cassonetti”.

Nel comunicato stampa inviato oggi pomeriggio Amiu scrive:

“Per tutelare la salute pubblica, ci siamo premurati di non chiedere ai cittadini di uscire da casa per spostare le loro auto. Le strade continuano a essere pulite con spazzatrici meccaniche e il supporto di operatori a terra.

E nessun cittadino rischia quindi multe per non aver spostato la macchina nel giorno previsto dal normale calendario di spazzamento e pulizia dei tombini”.