Bogliasco (Genova) – Un caso accertato di Coronavirus è stato accertato nel Comune di Bogliasco.

A darne notizia è stato il primo cittadino Gianluigi Brisca, tramite un post sulla pagina Facebook del comune.

“Il sindaco – si legge nel post – comunica di aver ricevuto dall’Autorità Sanitaria competente informazione di un caso accertato di Coronavirus nel territorio comunale”.

Il post prosegue: “L’Amministrazione Comunale vuole rassicurare i Cittadini in merito al fatto che la persona interessata è stata ricoverata presso l’ospedale San Martino e che, come da informazioni opportunamente acquisite, sono state adottate tutte le cautele dei protocolli stabili per tali circostanze”.