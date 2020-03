Genova – E’ tornata a casa perché sta bene ed è risultata negativa al contagio del coronavirus la bambina di appena 11 mesi che sembrava essere stata contagiata dal virus e ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova.

E’ una buona notizia diffusa nel punto stampa della Regione Liguria di oggi

“”Ci aspettavamo numeri in crescita e in crescita sono arrivati” ha spiegato il governatore della Liguria Giovanni Toti.

Tutti i numeri dell’emergenza coronavirus

Tre decessi nelle ultime ore, 326 i casi positivi (65 in più rispetto a ieri) e quasi 1300 persone in isolamento con la sorveglianza attiva.

Continua ad aumentare il numero delle persona contagiate dal coronavirus in Liguria e cresce il numero dei decessi, 19, sino ad ora

Ben 170 le persone ricoverate in ospedale mentre 156 sono in isolamento al proprio domicilio.

Positivi- 326 totali (+ 65 rispetto a ieri)

Di questi, 170 ospedalizzati, di cui 54 in Terapia intensiva (+ 65 rispetto a ieri, + 16 in Terapia intensiva) suddivisi tra:

Asl 1: 18 (di cui 2 in Terapia intensiva)

Asl 2: 36 (di cui 8 in Terapia intensiva)

San Martino: 51 (di cui 24 in Terapia intensiva)

Evangelico: 18 (di cui 8 in Terapia intensiva)

Galliera: 21 (di cui 5 in Terapia intensiva)

Asl 4: 1

Asl 5: 25 (di cui 7 in terapia intensiva)

Al domicilio: 156

Sorveglianza attiva: totale 1.289 persone in Liguria (+165 rispetto a ieri).

Di cui:

Asl 1 – 175

Asl 2 – 343

Asl 3 – 184

Asl 4 – 238

Asl 5 – 349

