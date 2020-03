Genova – Via Sestri nuovamente affollata di persone che passeggiano tranquillamente e in barba ai divieti e agli inviti alla prudenza e a restare a casa.

Nel quartiere di Sestri nuovo “allarme” per la presenza di molte persone nella via “dello struscio” come in una qualunque giornata dell’anno.

Dalle pagine Facebook il governatore della Regione Liguria, Giovanni Toti, tuona contro questa mancanza di senso civico e ammonisce: “arriveranno controlli a tappeto”.

“Amici, vi prego state a casa! – scrive Toti su Facebook – Si chiama buon senso, si chiama rispetto, si chiama legge. La vostra libertà finisce dove inizia la salute del prossimo e questa immagine di Sestri Ponente stamattina è inaccettabile! Così mettete a rischio la salute di tutti, così rendete vano il nostro lavoro e i sacrifici di medici, infermieri e operatori, così non rispettate chi ha perso la vita per il virus e chi ora sta soffrendo in ospedale, così non va. Ve lo chiede l’Italia intera: state a casa! Il resto della città è vuota e deve rimanere tale ovunque. Il weekend è alle porte e non vorrei rivedere le scene della scorsa settimana, state a casa, non chiediamo altro. Ho appena sentito il sindaco Bucci che farà controlli a tappeto ma spero non ce ne sia bisogno. È una battaglia di tutti, combattiamola insieme!”.