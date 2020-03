Genova – Salgono ancora i casi di contagio da coronavirus e sale il numero delle vittima, ormai a quota 27.

Il bilancio dell’emergenza coronavirus è sempre più grave e, pur rispettando le aspettative degli epidemiologi, che sperano nel calo nelle prossime settimane per effetto dei divieti di circolazione, preoccupano le Istituzioni che fanno fronte all’emergenza in una condizione di carenza di posti letto per i tagli alla Sanità degli ultimi 30 anni in tutta Italia.

Sono 434 (108 in più rispetto a ieri) i casi positivi di coronavirus in Liguria. Di questi, 275 sono ospedalizzati mentre 107 sono al proprio domicilio. I decessi sono ad oggi complessivamente 27 (esclusi i due tamponi positivi su salme).

Positivi totali 434. Di questi:

· Gli ospedalizzati sono complessivamente 275, divisi tra

Asl1 – 28 (di cui 6 in Terapia Intensiva)

Asl2 – 43 (12 in Terapia Intensiva)

Asl 3 – Colletta di Arenzano – 2

Asl 3 – Villa Scassi – 15

Asl4 – 4 (2 in Terapia Intensiva)

Asl5 – 26 (8 in Terapia Intensiva)

San Martino – 66 (19 in Terapia Intensiva)

Galliera – 62 (7 in Terapia Intensiva)

Evangelico – 29 (8 in Terapia Intensiva)

Altri reparti ospedalieri – 52

· Al domicilio si trovano complessivamente 107 persone positive al Covid-19 (49 in meno rispetto a ieri)

Persone in sorveglianza attiva: totale 1.504. Di cui:

Asl 1 – 230

Asl 2 – 374

Asl 3 – 209

Asl 4 – 238

Asl 5 – 453

La diretta Facebook del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti con tutti i dati