Genova – Mentre si aggrava il bilancio delle vittime del Coronavirus, dal policlinico San Martino è arrivata la notizia delle dimissioni di cinque pazienti.

Cime spiegato in una nota, i ricoverati in Malattie Infettive sono 28, mentre 19 sono i pazienti che si trovano in Rianimazione.

Nella mattinata odierna, i pazienti di Infettive erano 33, ma le dimissioni delle scorse ore hanno dato respiro al reparto.

Cinque le persone tornare a casa: si tratta di quattro persone della Spezia e una residente nell’area urbana genovese.

L’ospedale, inoltre, ha fatto sapere che da oggi, ad affiancarsi agli infettivologi ci saranno anche i pneumologi a sostegno fisso nel reparto di Malattie Infettive.

La Direzione Sanitaria conferma l’avvenuta trasformazione del Padiglione 10 in un reparto ‘buffer’, sta iniziando ad ospitare solo casi di Covid-19 positivi a bassa complessità in attesa di trasferimento sul territorio.